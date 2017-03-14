AB Adalet Divanından başörtüsü kararı

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, işverenlerin çalışanlara başörtüsü yasağı getirebileceğine hükmetti.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, işverenlerin çalışanlara başörtüsü yasağı getirebileceğine hükmetti.



Lüksemburg merkezli AB Adalet Divanı, iş yerlerinde çalışanların “görünür bir biçimde dini, siyasi, felsefi sembolleri taşımaları” hakkında Belçika ve Fransa’dan yapılan iki başvuruyu karara bağladı.



Mahkeme, “işverenlerin, çalışanların iş yerlerinde iç kurallar gereği herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolün görünür kullanımını yasaklamasının doğrudan ayrımcılık teşkil etmediğine” hükmetti.



Her iki davada da Belçika ve Fransa’daki temyiz mahkemeleri, Avrupa Adalet Divanının, AB içtihatları doğrultusunda konuyla ilgili mütalaa vermesini istemişti.