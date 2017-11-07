AB, ABD'nin İran anlaşmasına bağlı kalmasını istiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "ABD'nin gelecekte anlaşmayı uygulamayı sürdürdüğünü görmeyi arzu ediyoruz." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birliğin, ABD'nin İran konusundaki yeni politikasının İran ile varılan dönüm noktası niteliğindeki nükleer anlaşmanın ihlal edilmesiyle sonuçlanmaması için Kongre ve Donald Trump yönetimiyle çalıştığını söyledi.



ABD'yi ziyaret eden Mogherini, düzenlediği basın toplantısında, Washington yönetimi yetkilileri ve Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.



Görüşmelerde, AB'nin İran ile nükleer anlaşmaya verdiği önemi vurguladığını dile getiren Mogherini, ABD'nin anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesini ümit ettiğini belirtti.



Mogherini, "ABD'nin gelecekte anlaşmayı uygulamayı sürdürdüğünü görmeyi arzu ediyoruz. Anlaşmayı işler halde tutmak AB'nin güvenlik çıkarı." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yeni İran stratejisini açıklamış ve Barack Obama döneminde 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma için "İranlı liderler iyi müzakereci. Kendileri için (ABD ile) olağanüstü bir anlaşma yaptılar ancak bu, ABD için korkunç bir anlaşmaydı." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Trump, ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." yorumunu paylaşmıştı.