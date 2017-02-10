AA serbest foto muhabiri Batı Şeria'da ayağından yaralandı

Batı Şeria'daki gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu AA serbest foto muhabiri plastik mermiyle ayağından yaralandı.

Batı Şeria'da Filistinlilerin düzenlediği gösteriye İsrail askerlerinin müdahale etmesi sonucu Anadolu Ajansının (AA) serbest foto muhabiri Nidal İşteyye ayağından yaralandı.



Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimlerine Karşı Mücadele Halk Komiteleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Nablus'un Kefr Kaddum bölgesinde Ayrım Duvarı karşıtı düzenlenen gösteriyi dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.



Olayı görüntülemek amacıyla bölgede bulunan AA serbest foto muhabiri İşteyye, İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermiyle ayağından yaralanırken, çok sayıda Filistinli de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.



Tulkerm civarı ile Beytü llahim'de yaşanan arbedelerde de onlarca kişi gazdan etkilendi.