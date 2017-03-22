A partisi B partisi olayı değil

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "A partisi B partisi olayı değil bu bir demokrasi olayıdır. Anayasa değişikliğine 'evet' mi diyeceğiz, 'hayır' mı diyeceğiz, olay budur." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kızılay Meydanı'nda düzenlenen mitingde, bu ülkede yaşayan vatandaşların hakları olduğunu belirtti. Vatandaşların ülkede huzur içinde yaşamak için haklarının güvence altına alınması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'daki halk oylamasının bir seçim olmadığını vurguladı.



Halk oylaması sonucunda bir iktidarın veya başbakanın değişmeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"A partisi B partisi olayı değil bu bir demokrasi olayıdır. Anayasa değişikliğine 'evet' mi diyeceğiz, 'hayır' mı diyeceğiz, olay budur. Dolayısıyla her vatandaş anayasa değişikliğine neden 'evet' veya 'hayır' dediğini iyi bilmek zorundadır. Oyumuzu da ona göre kullanmak zorundayız. Çünkü bu anayasa değişikliği bugünü değil geleceği ve torunlarımızı da ilgilendiriyor. Ona göre karar verirken vatanımızı, bayrağımızı, çocuklarımızı torunlarımızı düşüneceğiz. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Oy kullanırken düşüneceğiz, doğrusuyla eğrisiyle, vicdanımızla ölçeceğiz, tartacağız, biçeceğiz ondan sonra oyumuzu kullanacağız."



"TÜRK BAYRAĞINI TAŞIYACAK OLAN, CUMHURBAŞKANI"



Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyenler arasında her partiden vatandaşların bulunduğunu dile getirerek, yeni sisteme göre cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanının 80 milyonu temsil edeceğine, cumhurun temsilcisi olması için tarafsız olması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Oy versin vermesin, hangi partiden, inançtan, kimlikten olursa olsun, 80 milyonu bir kişi temsil edecek. Onun adına da 'cumhurbaşkanı' denilecek. Eğer cumhurbaşkanı partizan olursa 80 milyonu temsil edemez. Mesela ben 80 milyonu temsil edemem. Sayın Bahçeli, Sayın Binali Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkanı 80 milyonu temsil edemez. Neden? Biz, arabamızda Türk bayrağı taşıyamayız. Türk bayrağını taşıyacak olan cumhuru temsil eden, 80 milyonu temsil eden cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla tarafsızlığının temel noktası, ana kaynağı 80 milyonu temsil etmesidir. Sandığa giderken hangi partiden, hangi kimlikten, kadın, erkek, genç, yaşlı 80 milyonu temsil eden bir kişiyi seçiyorsak, onun tarafsız olması lazım. Tarafsızlığının bu kadar önemi vardır."



Referandumda 'evet' oyu vereceklerin kararına saygı duyacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının tarafsız olması için verilecek 'hayır' oyuna da saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.



Kılıçdaroğlu, vatandaşlara 'evet' veya 'hayır' oyu kullanmaları yönünde çağrıda bulunmadığını belirterek, seçmenlerden elini vicdanına koyarak sandığa gitmelerini istedi.