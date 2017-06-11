A Millilerimiz, Kosova'yı rahat yendi

A Milli Futbol Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile yaptığı maçı 4-1 kazandı.

6. dakikada ay-yıldızlı ekip, mücadelede öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ön direkte altıpasın gerisinde Volkan Şen topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1



16. dakikada Oğuzhan Özyakup'un havadan pasında, savunmanın arkasına sarkan Volkan Şen'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.



18. dakikada Türkiye yarı alanının ortalarında topla buluşan Nuhiu'nun ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



22. dakikada Kosova Milli Takımı, beraberliği yakaladı. Berisha'nın soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde yükselen Rrahmani, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1



31. dakikada Türkiye, yeniden üstünlüğü yakaladı. Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde, arka direkte uygun durumdaki Cengiz Ünder'in kafayla vurduğu top, Çağlar Söyüncü'nün sırtına da çarparak ağlarla buluştu: 1-2



İlk yarının kalan dakikalarında iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Türkiye devre arasına 2-1 üstün girdi.

61. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen A Milli Takım atağında, Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nurkovic'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-3



82. dakikada ay-yıldızlı ekip, 3 farklı üstünlük yakaladı. Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza sahası ön çizgisinin gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı, pasını yay içindeki Ozan Tufan'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-4



84. dakikada Kosova 10 kişi kaldı. Mücadelenin 66. dakikasından sarı kartı olan Bernard Berisha, ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı bir sarı kart daha görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Müsabaka, ay-yıldızlı ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Loro Boriçi



Hakemler: Miroslav Zelinka, Ondrej Pelikan, Jan Patak (Çekya)



Kosova: Ujkani (Dk. 53 Nurkovic), Vojvoda, Rrahmani, Alushi, Pnishi, Aliti, Valon Berisha, Kryeziu, Zeneli (Dk. 53 Bernard Berisha), Avdijaj, Nuhiu (Dk. 74 Rashica)



Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Selçuk İnan, Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder, Volkan Şen (Dk. 80 Emre Mor), Burak Yılmaz



Goller: Dk. 6 Volkan Şen, Dk. 31 Cengiz Ünder, Dk. 61 Burak Yılmaz, Dk. 82 Ozan Tufan (Türkiye), Dk. 22 Rrahmani (Kosova)



Kırmızı kart: Dk. 84 Bernard Berisha (Kosova)



Sarı kartlar: Dk. 42 Burak Yılmaz (Türkiye), Dk. 90 Alushi (Kosova)