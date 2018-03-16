A Milli Takımın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım'da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Lucescu, kadroda birçok sürpriz isme yer verdi.

A Milli Takım, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.



İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantıyı takiben son çalışmasını saat 19.30'da statta gerçekleştirecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda, sakatlıktan yeni kurtulan Arda Turan ve Burak Yılmaz gibi isimler yer almazken, İstanbulspor'dan Okan Koçuk ve Mehmet Zeki Çelik gibi 2 genç isim kadroya dahil edildi.



A Milli Takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaynak: Ajanslar