A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!
A Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası için ya tamam ya devam maçına çıkıyor.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yapılacak Türkiye-Hırvatistan maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Viktor Kassai, Vencel Toth, György Ring (Macaristan)
Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Cenk Tosun
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Pivaric, Badelj, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kalinic