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20 Mart 2018 11:30 | Son Güncelleme: 20 Mart 2018 11:36

A Milli Takıma yeni forma

A milli Futbol Takımı formaları yenilendi.

A Milli Takıma yeni forma

A Milli Futbol Takımı için UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilendi. Koleksiyonun tanıtımında A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun da yer aldı.


Kaynak: AA

Etiketler: amillitakım


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