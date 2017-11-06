A Milli Takım'a seçilmem gurur verici

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna seçilen TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un genç kalecisi Okan Kocuk, gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna seçilen TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un 22 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk, milli takıma seçildiği için artık daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.



Ay-yıldızlı ekibe davet edileceği haberini aldığında çok mutlu olduğunu anlatan Okan, "Ben de milli takım açıklanmadan 3 gün önce öğrendim. Haberi ilk aldığımda havalara uçtum. Çok gururlandım ve mutlu oldum. Genç bir oyuncu olarak A Milli Takım'a seçilmem gurur verici bir durum." diye konuştu.



"UZUN YILLAR MİLLİ TAKIM KALESİNİ KORUMAK İSTİYORUM"



Okan, Rüştü Reçber'i idol olarak gördüğünü bildirerek, "Rüştü Reçber'i beğenerek izliyorduk. Benim de hedeflerim var. Uzun yıllar A Milli Takım kalesini korumak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



Türk kalecilerin kaliteli olduğuna değinen İstanbulsporlu file bekçisi, şunları kaydetti:



"Ligimizde çok iyi Türk kaleciler var. Yabancı kalecilere gerek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de çok kaliteli kaleciler yetişiyor. Harun Tekin, Volkan Babacan, uluslararası performanslar sergiliyor. Çok üst düzey kaleciler. Milli takımda olmayı da hak ediyorlar. Kulüplerinde de çok iyi performans sergiliyorlar. Bence Türk kalecilere güvenilmeli."



Okan Kocuk, hedefinin önce Süper Lig'de sonra da yurt dışında bir takımda forma giymek olduğunu dile getirdi.



