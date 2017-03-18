A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ve hazırlık maçında Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ve hazırlık maçında Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'dan Deniz Türüç ile Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler'i ilk kez aday kadroya davet etti.



Kayserisporlu Güray Vural ise yaklaşık 2,5 yıl sonra A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Güray, 13 Ekim 2014'te Letonya ile deplasmanda yapılan 2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının 23 kişilik kadrosunda yer almış, fakat forma giyememişti.

EMRE ÇOLAK YENİDEN KADRODA



Aday kadroya davet edilen oyuncular arasında yer alan Emre Çolak, uzun bir aranın ardından milli formayı giyebilecek.



Sezon başında İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Deportivo La Coruna'ya transfer olan ve başarılı bir performans ortaya koyan Emre Çolak, 16 ay sonra milli takımdan davet aldı.



Emre Çolak, son olarak 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile yapılan özel maçta forma giymişti.

ADAY KADRO



A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ve Moldova maçları için açıklanan aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan (Galatasaray), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Volkan Şen (Fenerbahçe), Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Arda Turan (Barcelona), Güray Vural, Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Emre Mor (Borussia Dortmund), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente)



A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 24 Mart Cuma günü Antalya'da Finlandiya, hazırlık maçında ise 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.