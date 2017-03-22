A Milli Takım, Finlandiya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta kampa giren ay-yıldızlı ekip, üçüncü çalışmasını Sentido Zeynep Resort Otel'in sahasında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde tam kadro olarak gerçekleştirdi.



Fatih Terim'in futbolcularla yaptığı kısa toplantının ardından antrenman, ısınma hareketleri ve sınırlı alanda pas çalışmasıyla başladı. Tam saha çift kale maçla devam eden idmanda, A takım kadrosu Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Ömer Toprak, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Emre Mor, Volkan Şen ve Cenk Tosun'dan oluştu.



Terim, çift devre oynanan maçın ilk yarısında tek forvet oynattığı A takımı, ikinci yarı Enes Ünal'la birlikte çift forvete çevirirken, A takım ikinci yarıda Cenk Tosun ve Enes Ünal'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı.



İlk devre Serdar Gürler, Olcay Şahan ve Cengiz Ünder, ikinci yarı ise Volkan Şen, Emre Mor ve Ahmet Çalık maçta görev yapmayarak ayak tenisi oynadılar.



Fatih Terim, oldukça hırslı oldukları gözlenen oyuncularına, maç sırasında zaman zaman uyarılarda bulundu.



Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.



Milliler, yarın Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in düzenleyeceği basın toplantısının ardından, ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı idmanla Finlandiya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.