A Milli Takım Finlandiya maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın yapacağı Finlandiya maçının hazırlıklarını tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın yapacağı Finlandiya maçının hazırlıklarını tamamladı.
Belek'te kamp yapan ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Finlandiya maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan A Milli Takım oyuncuları ve teknik ekip, idmanda basın mensuplarına poz verdi.