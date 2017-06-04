A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Makedonya

Ay-yıldızlı ekip, özel maçta Makedonya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak.



Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Stanislav Todorov yönetecek. Yardımcı hakemliğini Diyan Valkov ve Georgi Doynov'un yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Makedonya Futbol Federasyonundan Konstantin Vhalo olacak.



Milliler, Makedonya maçının ardından Slovenya'nın Portoroz kentine geçerek, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'ta Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.



ADAY KADRO



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçları için belirlenen aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:



Berke Özer (Altınordu), Harun Tekin (Bursaspor), Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Volkan Şen (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Selçuk İnan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Enes Ünal (Villarreal), Yunus Mallı (Wolfsburg).



MAKEDONYA İLE 8. RANDEVU



Ay-yıldızlı ekip, yarın hazırlık maçında karşılaşacağı Makedonya ile 8. kez rakip olacak.



İki ülke A milli futbol takımları arasında 3'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, biri de tarafsız sahada olmak üzere, 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maç yapıldı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, birer beraberlik ve yenilgi aldı.



Makedonya ile yaptığı 7 karşılaşmada rakip filelere 14 gol gönderen milliler, kalesindeki 9 gole engel olamadı.



Milliler, rakibi ile deplasmanda yaptığı 3 maçı da kazanırken, kalesinde gördüğü 2 gole, 6 golle karşılık verdi.



Türkiye ile Makedonya arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:







Not: Tablonun skor bölümünde ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



HAZİRAN KARNESİ



A Milli Takım, haziran ayında bugüne kadar 75 maça çıktı.



Bu maçların 35'ini kazanan milliler, 14 müsabakayı beraberlik, 26 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.



Ay-yıldızlılar bu maçlarda attıkları 108 gole karşılık kalesinde 96 gol gördü.



Milli takım, haziran maçlarında en farklı galibiyetini 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 yenerek elde ederken, en ağır yenilgisine de aynı organizasyonda Batı Almanya'ya 7-2 kaybederek uğradı.



Milliler, yarınki maçın tarihi 5 Haziran'da yaptığı 7 karşılaşmada ise 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, 5 Haziran tarihlerinde oynadığı maçlarda, rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 7 gole engel olamadı.



548. RANDEVU



A Milli Futbol Takımı, Makedonya ile yapacağı maçla 548. karşılaşmasına çıkacak.



Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 288'i resmi, 259'u özel olmak üzere geride kalan 547 maçta, biri hükmen olmak üzere 207 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 214 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, 233'ü deplasmanda, 235'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 720 gol attı, kalesinde 793 gol gördü.



A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 547 karşılaşmanın 469'unu Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Milliler, 94 yıllık tarihinde geride kalan 547 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.



TERİM'LE 134. MİLLİ HEYECAN



A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 134. müsabakasına çıkacak.



Milli takımda teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor. Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 133 maçta biri hükmen olmak üzere 69 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 66'sı özel, 67'si resmi maçlarda 32 kez berabere kaldı, 32 kez de mağlup oldu.



Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 201 gol atan milliler, kalesinde ise 138 gol gördü.



Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 41 maçın, biri hükmen olmak üzere 26'sını kazandı, 9'unu yitirdi, 6'sında da berabere kaldı. Milliler, 22'si resmi, 19'u özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 65 gol atıp, 37 gol yedi.



Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 7 maçta gol yollarında suskun kalırken, 17 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.



BURAK, TUNCAY'I GEÇEBİLİR



Milli takımın golcü futbolcularından Burak Yılmaz, atacağı ilk golde Tuncay Şanlı'yı geride bırakacak.



Faal futbolcular arasında milli takımda 22 golle en skorer oyuncu olan Burak, Tuncay ile aynı sayıda gol attı. Deneyimli futbolcu, Makedonya müsabakasında rakip fileleri havalandırması durumunda Tuncay'ı geride bırakarak, milli takımın en golcü ikinci ismi olacak.



TÜRKİYE 25, MAKEDONYA 136. SIRADA



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye, Makedonya'nın oldukça üstünde bulunuyor.



FIFA'nın haziran ayı değerlendirmesine göre, Türkiye, 855 puanla 25. basamakta yer bulurken, 218 puanlı Makedonya 136. sırada yer aldı.