A Milli Futbol Takımı Romanya deplasmanında

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.



Romanya'nın Cluj kentindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.15'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.



Mücadelede, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Tiago Bruno Lopes Martins düdük çalacak. Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos yapacak.



Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise 13 Kasım Pazartesi günü Antalya'da Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.



KADRODA DEĞİŞİKLİKLER



A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Tolga Ciğerci ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Aday kadroda yer alan Kaan Ayhan'ın sakatlığının geçmeme ihtimaline karşın ise Bursaspor'dan Barış Yardımcı da aday kadroya dahil edildi.



ADAY KADRO



A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:



Harun Tekin, Barış Yardımcı (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atila Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).



