A Milli Futbol Takımı kafilesi Eskişehir'de

Ay-yıldızlı ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yapacağı maç için Eskişehir'e geldi.

Özel uçakla Ukrayna'nın Kharkiv kentinden Eskişehir'e gelen milli takım kafilesini, Hasan Polatkan Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolcular, güvenlik tedbirleri altında otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti.



Otelde kampa giren milliler, maç öncesi ilk çalışmasını bu akşam Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirecek.



Milli takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında dün deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 yenilmişti.