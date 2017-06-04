A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı

A Milli Futbol Takımı, Makedonya'yla 5 Haziran Pazartesi günü yapacağı özel maç ve Kosova'yla 11 Haziran Pazar günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ay-yıldızlılar, ilk antrenmanlarını basına kapalı yaptı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüp takımlarıyla maçlarını tamamlayan futbolcuların katıldığı antrenman, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman, yenilenme ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi.



Arda Turan, belirlenen program dahilinde fizyoterapist eşliğinde çalıştı.



A Milli Takım kafilesi, Makedonya ile oynayacağı özel maç için yarın saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e gidecek. Ay-yıldızlı ekip, karşılaşma öncesindeki son çalışmasını TSİ 19.30'da müsabakanın oynanacağı II. Filip Arena'da yapacak.





