Futbolda milli mesai başlıyor

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Lucescu, Romanya ve Arnavutluk ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosunu belirledi.

A Milli Futbol Takımı'nın, Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Mircea Lucescu, 9 Kasım'da deplasmanda Romanya, 13 Kasım'da ise Antalya'da Arnavutluk ile oynanacak maçlar için 26 kişilik aday kadro belirledi.



Rumen teknik adam, İstanbulspor'dan Okan Kocuk, Dordrecht'ten Erol Erdal Alkan, Kayserispor'dan Atilla Turan ve Hannover 96'dan Kenan Karaman'ı ilk kez aday kadroya davet etti.



Lucescu, son olarak 2014 Mayıs ayında milli takıma çağrılan Trabzonspor forması giyen savunma oyuncusu Uğur Demirok'u da 3,5 yıl aradan sonra aday kadroya çağırdı.



Deneyimli teknik direktör, milli takım kariyerine nokta koyan Nuri Şahin'in yanı sıra, ekim ayında açıklanan aday kadroda bulunan Barcelona'dan Arda Turan, Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı, Göztepe'den Sabri Sarıoğlu, Fenerbahçe'den Mehmet Topal, Beşiktaş'tan Caner Erkin, Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç ile Trabzonspor'dan Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ı milli takıma davet etmedi.



Kadroda Galatasaray ve Trabzonspor'dan üçer, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor'dan ikişer, Bursaspor, Atiker Konyaspor, İstanbulspor, Fortuna Düsseldorf, Freiburg, Dordrecht, Borussia Dortmund, Roma, Celta Vigo, Aytemiz Alanyaspor, Wolfsburg, Milan, Hannover 96 ve Levante'den de birer oyuncu kendine yer buldu.



Milli takımın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Harun Tekin (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atilla Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).



