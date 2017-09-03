A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında yarın Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Ülker Sports Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.



Gruptaki ilk karşılaşmasında Rusya'ya 76-73 yenilen, ikinci maçında ise Büyük Britanya'yı 84-70 mağlup eden milli takım, Sırbistan önünde kazanarak sıralamada daha yukarılara çıkmayı hedefliyor.



Sırbistan ise gruptaki ilk karşılaşmasında Letonya'yı 92-82 yendi, ikinci maçında Rusya'ya 75-72 mağlup oldu.