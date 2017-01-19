A Milli Basketbol Takımı'nda Sarıca dönemi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getirdiklerini açıkladı.

Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Türk basketbolunun küresel anlamda kalıcı başarılara imza atmasını umduklarını belirterek, "Öncelikle sevgili büyüğüm, Türk basketbol tarihinin ve milli takımımızın unutulmaz oyuncusu, kişiliği ve spor adamlığıyla basketbolseverlerin gönlünde taht kuran sevgili Ufuk Sarıca'nın, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenörü olarak aramıza katılmış olmasını sizlerle paylaşıyor ve kendisine hoş geldin demek istiyorum." dedi.



Türkiye Erkek Basketbol Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF yöneticilerine kendisine güvendikleri için teşekkür etti.



Çok gururlu ve heyecanlı olduğunu kaydeden Sarıca, "Bu görevi üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türk basketbol adamı olarak kanımca gelinebilecek en üst mertebe Türk Milli Takım basketbol antrenörlüğüdür diye düşünüyorum. Uzun yıllar sporcu olarak milli takıma hizmet ettim. Daha sonra bildiğiniz üzere 3 senedir yardımcı antrenörlüğü üstleniyorum. Şimdi de başantrenörlük görevini üstlendiğim için hem kendi adıma hem de ailem adına çok gururlu olduğumu söylemek istiyorum." diye konuştu.