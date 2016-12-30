94 derneğin faaliyetleri durduruldu

İçişleri Bakanlığınca, 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.



İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 20 ilde yürütülen çalışmalarda FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edildi.



Söz konusu derneklerin faaliyetleri OHAL Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla valiliklerce durduruldu.





