İşte kazananlar! 2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 90'ıncı kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.

2018 yılına damga vuran 90. Oscar Ödülleri için tüm dünya nefeslerini tutmuştu. Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törende ödüller sahiplerini buldu.

İşte en iyiler arasında bu sene yer alan isimler...

En İyi Film: The Shape of Water

En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Özgün Senaryo: Get Out (Jordan Peele)

En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me By Your Name (James Ivory)

En İyi Animasyon Filmi: Coco

Yabancı Dilde En İyi Film: A Fantastic Woman (Şili)

En İyi Belgesel Film: Icarus

En İyi Kısa Belgesel: Heaven is a Traffic Jam on the 405

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: The Silent Child

En İyi Animasyon Kısa Film: Dear Basketball

En İyi Film Müziği: The Shape of Water

En İyi Özgün Şarkı: Remember Me (Coco)

En İyi Ses Kurgusu: Dunkirk

En İyi Ses Miksajı: Dunkirk

En İyi Yapım Tasarımı: The Shape of Water

En İyi Görüntü Yönetimi: Blade Runner 2049

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Darkest Hour

En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread

En İyi Film Kurgusu: Dunkirk

En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049