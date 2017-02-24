900 liraya maç bileti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı için konuk ekip taraftarına ayrılan biletler 900 liradan satışa sunuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı için konuk ekip taraftarına ayrılan biletler 900 liradan satışa sunuldu.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçını, cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları izleyemeyecek. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.



Karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerinin 900 liradan satışa çıkarılması, sosyal medyada bordo-mavili taraftarların ve futbolserverlerin tepkisine neden oldu.