900 liraya maç bileti
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı için konuk ekip taraftarına ayrılan biletler 900 liradan satışa sunuldu.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı için konuk ekip taraftarına ayrılan biletler 900 liradan satışa sunuldu.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçını, cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları izleyemeyecek. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerinin 900 liradan satışa çıkarılması, sosyal medyada bordo-mavili taraftarların ve futbolserverlerin tepkisine neden oldu.