90 hedef imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içindeki çatışmalar ve hava harekatıyla tesirsiz hale getirilen teröristlerin sayısı 160'a ulaştı.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.



Harekatın 121. gününde muhalif unsurlarca kuşatılan El Bab'ın, terör örgütü DEAŞ mensuplarından temizlenmesi için başlatılan ileri harekata havadan ve karadan yoğun ateş desteğiyle devam edildi.



Gün içindeki çatışmalarda DEAŞ üyesi 93 terörist etkisiz hale getirildi, 5 muhalif şehit oldu, 38 muhalif yaralandı. Terör örgütüne ait bir bombalı araç imha edildi.



Harekat kapsamında aralarında komuta tesisleri ve barınma yerlerinin de bulunduğu terör örgütüne ait 228 hedef imha edildi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla da El Bab'daki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta aralarında cephanelik ve silah monteli araçların da bulunduğu 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi.



Böylelikle gün içinde etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 160'a ulaştı.



BÖLGEDEKİ ZORLU ŞARTLAR



Öte yandan, askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölgedeki operasyonlar zor şartlara rağmen sürüyor.



Operasyonlar, teröristlerce oluşturulan engeller, canlı bombalar ve bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmeye çalışılan saldırılar, çukurlara tuzaklanan el yapımı patlayıcılara rağmen devam ediyor.



Olumsuz hava şartları da operasyonları etkileyen bir diğer unsur olarak ortaya çıkıyor. Bölgede normal savaş ve çatışma şartlarının olmadığını vurgulayan askeri yetkililer, TSK unsurlarının, sisten, pustan ve karanlıktan faydalanarak saldırmaya çalışan intihar eylemcileriyle de mücadele ettiğini belirtti.

Kaynak: AA