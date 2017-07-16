90 bin camide sela okundu

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.



Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara" şiarıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.



Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.



MİLLET CAMİSİ'NDEKİ MÜEZZİNLER TÜRK BAYRAKLARIYLA SELA OKUDU



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selaları, müezzinler ellerinde Türk bayraklarıyla okudu.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan binlerce vatandaşın "demokrasi nöbeti" sürüyor.



Türkiye'deki tüm camilerle birlikte saat 00.13'te, Beştepe Millet Camisi'nde de darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen sela okundu.



Millet Camisi'nde sela okuyan müezzinler, çıktıkları minarelerde Türk bayrağı salladı.



Külliye önünde slogan atan vatandaşlar da selalar okunmaya başlayınca sloganları kesip, dua ederek selayı dinledi.