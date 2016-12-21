9 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 hakim ile 1 savcı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 hakim ile 1 savcı gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin evlerinde arama yaptı.



Gözaltına alınan 9 hakim ve 1 savcı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA