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21 Aralık 2016 09:51 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2016 09:58

9 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 hakim ile 1 savcı gözaltına alındı.

9 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 hakim ile 1 savcı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Gözaltına alınan 9 hakim ve 1 savcı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Kaynak: AA

Etiketler: hakimoperasyonsavcıfetöşanlıurfasoruşturma


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