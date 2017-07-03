Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı

Uşak Üniversitesinde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 akademisyen görevlerinden uzaklaştırıldı.

Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı.



Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen idari soruşturma kapsamında aralarında doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu toplam 9 akademisyenin açığa alındığını söyledi.



Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü aktaran Dalkıran, açığa alınma kararının akademisyenlere tebliğ edildiğini kaydetti.