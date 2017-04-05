82 hakim ve savcı FETÖ'den yargılanıyor

FETÖ soruşturması kapsamında, 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 58'i tutuklu 82 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 58'i tutuklu 82 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Maliye Bakanlığı ve ÖSYM'nin avukatları da "müşteki" olarak yer aldı.



Davanın on ikinci celsesinde, tutuklu 5 sanık savunma yaptı.



Sanıklardan Habil Kahraman, ByLock programını indirmediğini, sınav sorularını çaldığı ya da gördüğü yönündeki iddiaların da doğru olmadığını savundu. Tahliyesini talep eden Kahraman, üzerine atılı suçları reddetti.



Kemal Angın ise savunmasında tutuklanmasını gerektirecek hiçbir neden olmadığını öne sürerek, sınava çalışıp başarılı olduğunu söyledi.



Hakkındaki iddiaların tahminlerden ve olasılıklardan ibaret olduğunu iddia eden Angın, terör örgütü üyesi olduğuna dair de bir delil bulunmadığını, örgüt üyesi de olmadığını savundu. Angın da hakkındaki iddiaları reddetti.



Mehmet Ali Gültekin de kopya çektiği ve soruları gördüğü yönündeki iddiaların doğru olmadığını öne sürerek, Ankara'da aldığı kitaplarla hazırlandığı sınavı, hakkıyla kazandığını ancak mülakatta elendiğini kaydetti.



Ağrı'da bir dönem Mazlumder'in Şube Başkanlığını yaptığını ve 2009'da üye olarak derneğe devam ettiğini anlatan Gültekin, 2013'te "radikal dinci" olarak gösterildiği için mülakatta elendiğini, 2016'da ise FETÖ/PDY üyeliğinden gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi. Gültekin, müvekkillerini rengine, inancına göre ayrım yaparak seçmediğini anlatarak, hakkındaki hiçbir suçlamayı kabul etmediğini belirtti.



Duruşmada, Mustafa Kemal Çilingir ile İsa Çetin de savunma yaparak haklarındaki iddiaları reddetti ve tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından, müşteki avukatlarının talebini dinledi. Müşteki avukatları, müdahillik taleplerinin kabul edilmesi ve sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.



Ardından bazı sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.