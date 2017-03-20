82 hakim ve savcı 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla yargılanıyor

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2012'de düzenlenen "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanığın yargılanmasına başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 58'i tutuklu 82 sanığın yargılanmasına başlandı.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, 58 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Duruşmada, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Hazine Müsteşarlığının avukatları da "müşteki" olarak yer aldı.



Sanıklardan Ahmet Kahraman, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, iddialara ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini, bu yüzden kamu davası açılamayacağını ileri sürdü. FETÖ üyelerinin haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Kahraman, arkadaşı adına kayıtlı bir telefon hattını 15 yıldır kullandıklarını, daha önce kızının kullandığı bu hattın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra arkadaşı tarafından kapatıldığını belirtti.



Tutuksuz sanık Atanur Nalan Kahraman da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nalan Kahraman, sınavda matematik sorularının bazılarını kitapçık üzerinde değil peçete üzerinde çözdüğünü ve bu yüzden kitapçığında işaretleme olmadığını savunarak, FETÖ'nün finans kurumu Bank Asya'da da kızının okul taksitleri için hesap açtırdığını ve hesabı sadece bunun için kullandığını öne sürdü.



Sanıklardan Ertuğrul Günaydın ile HTS bağlantısının tesadüf olduğunu savunan Kahraman, Günaydın ile doğru-yanlış sayılarının ve çözülmeyen soru sayısının aynı olmasının da tesadüf olduğunu iddia etti.



İDDİANAME



Davanın iddianamesinde, sınav sorularının ÖSYM Başkanlığı bilgisayar sistemlerinden FETÖ mensupları tarafından dışarı sızdırılarak, şüphelilere ulaştırıldığı ifade ediliyor.



Şüpheliler "terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın sınavda usulsüzlük yapıldığı ve sorularının servis edildiğine yönelik suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık soruşturma sonucunda takipsizlik kararı vermiş ancak daha sonra dosyayı resen ele alarak soruşturmayı yeniden açmıştı.