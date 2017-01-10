Cumhurbaşkan Erdoğan 81 il valisiyle telekonferans bağlantısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans bağlantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans bağlantısı yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan merkezden, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla 81 il valisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, telekonferans bağlantısı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti.