81 ilin "şehircilik anayasası" çıkacak

Şehircilik Şurası Yönlendirme Kurulu Başkanı Tuzcuoğlu, 3 ay sürecek "Şehircilik Şurası"nda 81 ille ilgili şehircilik anayasasının çıkarılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Şehircilik Şurası Yönlendirme Kurulu Başkanı Refik Tuzcuoğlu, 3 ay sürecek şurada 81 ille ilgili şehircilikte yapılacakların anayasasının çıkarılacağını bildirdi.



Tuzcuoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'nin yeni şehirleşme vizyonunun gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenmesi amacıyla düzenlenen "Şehircilik Şurası"nda ele alınacak konulara ilişkin bilgi verdi.



Şehircilik Şurası'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulduktan sonra ilk defa yapıldığına dikkati çeken Tuzcuoğlu, şurada öncelikle şehircilikteki en temel sorunların masaya yatırılacağını ve bunlara ilişkin çözüm arayışlarının değerlendirileceğini söyledi.



Şehirciliğin önemine vurgu yapan Tuzcuoğlu, "Şehircilik noktasında da yapmaya çalıştığımız şey aslında bakış açılarını bir kez daha değerlendirmek. Neredeyiz? Nereye doğru gidiyoruz? Ne yapmamız gerekir? Aslında bir anlamda bunun yeniden ayarının yapılması, amacımız bu." diye konuştu.



Komisyonlarda izlenecek yol haritasından bahseden Tuzcuoğlu, 3 ay sürecek şurada, "Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım", "Kentsel Dönüşüm, "Şehirleşme, Göç ve Uyum" ile "Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü" başlıkları altında 4 komisyonun çalışacağını anlattı.



ÖNCELİK "KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Şehircilik Şurası'nda tartışılacak konuların her birinin önem taşıdığını dile getiren Tuzcuoğlu, terazide ağır gelen öncelikli konunun "kentsel dönüşüm" olduğunu bildirdi.