81 ile İBB modeli geliyor

81 ilden gelen Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi üyeleri İstanbul'da buluştu.

İstanbul, Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi'nin 3 gün süren Tanıtım Toplantısına ev sahipliği yaptı. Açılış ve eğitimleri Titanic Business Bayrampaşa’da gerçekleşen programa TBB Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Sökmen, TBB ve İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ve Türkiye'nin 81 ilinden birçok üye katıldı.



TBB Gençlik Meclisi’nin misyon ve vizyonunun detaylı bir biçimde anlatıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan TBB ve İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş katılımcılara çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.



81 İLE İBB MODELİ



Ağırbaş, Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 81 ilde İBB Gençlik Modeli'ni uygulayacaklarını dile getirdi.



5 milyon gencin yaşadığı İstanbul’da gençlik çalışmaları yürütmenin oldukça zor olduğunu belirten Ağırbaş, 2,5 yıl içerisinde yüzlerce etkinlik gerçekleştirerek, yılda 1 milyon gence ulaştıklarını ifade etti.







BM GENEL SEKRETERİ BİZİ ANLATTI



Yürüttükleri gençlik çalışmalarının dünyada bir örneğinin daha olmadığını söyleyen Ağırbaş, Ban Ki-Moon’un BM Genel Kurulu’nda 30 dakikadan fazla İBB Gençlik Meclisi’nin faaliyetlerinden söz ettiğini belirtti.



Yereldeki gençleri önce ulusal, sonra da uluslararası alana taşımak istediklerini söyleyen Samed Ağırbaş, İBB Gençlik Meclisi çatısı altında yaptıkları çalışmaları TBB Gençlik Meclisi ile birlikte Türkiye geneline yayacaklarını dile getirdi.



SİSTEMİ CUMHURBAŞKANIMIZ KURDU



Ağırbaş, İBB Gençlik Meclisi’nin ilk kez sistematik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde kurulduğunu, ancak dönemin siyasî konjonktüründe çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığını, daha sonra İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’la birlikte tekrar aktif hale geldiğini vurguladı.







KATILIMCILARA GEZİ VE EĞİTİM



3 gün süren eğitim toplantısının 2. Gününde katılımcılara İstanbul'un tarihi eserleri ve önemli yerleri gezdirilirken, son günde katılımcılara Stratejik Planlama Eğitimi, Grup Yönetimi ve Motivasyon Eğitimi, Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi, İş Hayatında İletişim ve Kamuda İletişim Eğitimleri verildi.