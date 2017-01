800 yıllık tarihi köşkte terörün izleri siliniyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 800 yıllık tarihi Erdebil Köşkü'nde oluşan hasar, devlet desteğiyle büyük oranda giderildi.

Diyarbakır'da, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 800 yıllık Erdebil Köşkü'nde oluşan hasar, devlet desteğiyle gideriliyor.



Merkez Sur ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos'ta polis servis aracına PKK teröristlerce düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i polis 12 kişinin yaralandığı saldırıda, tarihi köşk de büyük hasar gördü.



2004 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçici tahsisle Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfına (DİTAV) verilen, restore edilerek, 2008 yılında turizme kazandırılan köşkün zarar gören restoran ve kafeterya bölümü 4 ay süren onarımın ardından yeniden hizmete sunuldu.



Konumu itibarıyla bütün Diyarbakır'ı kucaklayan, On Gözlü Köprü, Dicle Nehri, karşısındaki Kırklar Dağı ve bütün ihtişamıyla tarihi Diyarbakır surlarının görülebildiği kentteki 6 köşkten biri olan Erdebil Köşkü'ndeki çalışmalar ise sürüyor.



4 AYLIK ÇALIŞMAYLA ONARILDI



DİTAV Diyarbakır Şubesi Müdürü Ahmet Edip Sevgican, yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve 2004'de kendilerine tahsis edilen köşkün, restorasyonunun ardından turizme hizmet verdiğini hatırlattı.



Sevgican, tarihi köşkü ziyaret edenlerin vakit geçirmeleri için yerleşkede bulunan çay bahçesi ve restoranda yaklaşık 50 kişinin istihdam edildiğini ifade ederek, konumu itibarıyla köşkün yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.



"Baktığınız zaman karşıda Kırklar Dağı, On Gözlü Köprü, Dicle Nehri, Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, hepsi bir bütün olarak görünüyor. Ziyaretçiler, burada hem çaylarını kahvelerini içerler hem de manzaranın tadını çıkarırlardı." diyen Sevgican, Sur'daki olaylar sırasında ziyaretçi sayısında ciddi oranda azalma yaşandığını belirtti.



Sevgican, operasyonların ardından On Gözlü Köprü mevkisinin canlanmaya başladığına işaret ederek, bombalı saldırının ardından ziyaretçi sayısında yeniden düşüş yaşandığını aktardı.



Saldırıda hasar gören köşkteki kafeterya ve restoran bölümünün 4 ay süren çalışma sonucu onarıldığını belirten Sevgican, 80 bin liralık onarım bedelinin bir kısmının Diyarbakır Valiliği tarafından karşılandığını söyledi.



Sevgican, yetkililerce inceleme yapılan köşkün ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edileceğini dile getirdi.



"ERDEBİL KÖŞKÜ YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLADI"



Köşkün onarımının tamamlandığı kafeterya ve restoran bölümlerinin yeniden hizmete açıldığını kaydeden Sevgican, şöyle konuştu:



"İnşallah bu sıkıntılı günler de en kısa zamanda atlatılır. Erdebil Köşkü yeniden hizmet vermeye başladı. İnsanlar o güven ortamını tekrar yakalayıp, buraya gelmeye başladılar. Halkımız gelip burada rahatlıkla oturabilir. İnsanlarımız buraya gelsinler ve buradaki ortamı görsünler istiyoruz. Bu olayların bir diğer amacı da insanları ürkütüp evine hapsetmektir. Bu sıkıntıları üstümüzden atmamız, bu sıkıntılardan artık kurtulmamız lazım."



"TERÖR OLAYLARININ DA ELBET BİR SONU OLACAKTIR"



Restoran çalışanlarından Barış Polat, terör olaylarından dolayı turizme yönelik mekanlarda ziyaretçi sayısında azalma meydana geldiğini belirtti.



Köşkün yeniden hizmete açılmasından duydukları mutluluğu dile getiren Polat, "Milletin bu korkuyu yenmesi lazım. Bu terör olaylarının da elbet bir sonu olacaktır. Şu an huzur sağlandı, burada korkulacak hiçbir şey yok. İnsanlar günlük hayatlarını rahat bir şekilde sürdürüyorlar." diye konuştu.



Restoranda 1,5 yıldır çalışan Hacı Coşkun da terör saldırısı dolayısıyla çalıştığı iş yerinde büyük hasar oluştuğunu, tadilat süresince maddi sıkıntılar yaşadığını anlattı.



"Kiramı ödeyemeyecek durumda kaldım. Çocuğumun okul servis ücretini ödeyemeyecek durumdaydım." ifadelerini kullanan Coşkun, iş yerinin tekrar hizmet vermeye başlamasından memnun olduğunu aktardı. Coşkun, köşkte, vatandaşların rahatlıkla ziyaret ederek, rahatça ve huzurla vakit geçirebilecekleri bir ortamın oluştuğunu kaydetti.



Terör saldırılarından rahatsızlık duyduklarını anlatan Coşkun, "İnşallah bu yıl terör olayları biter, insanlar huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam ederler." şeklinde konuştu.