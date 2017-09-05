Çad Gölü bölgesinde 800 bin çocuk yetersiz besleniyor

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, "Çad Gölü bölgesinde 5 yaş altı yaklaşık 800 bin çocuk yetersiz beslenme ile karşı karşıya. Bunların 450 bini Nijerya'da, 247 bini Nijer'de, 63 bini Kamerun'da ve 22 bini Çad'da bulunuyor." dedi.

Nijerya, Nijer, Kamerun ve Çad sınırları arasında kalan Çad Gölü bölgesinde, 5 yaş altı 800 bin çocuğun yetersiz beslendiği bildirildi.



Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, yaptığı yazılı açıklamada, gerekli insani yardım fonunun olmaması nedeniyle yüz binlerce çocuğun yetersiz beslendiğini belirtti.



Açıklamasında, "Çad Gölü bölgesinde 5 yaş altı yaklaşık 800 bin çocuk yetersiz beslenme ile karşı karşıya. Bunların 450 bini Nijerya'da, 247 bini Nijer'de, 63 bini Kamerun'da ve 22 bini Çad'da bulunuyor." ifadesine yer veren Egeland, bölgedeki insani krizin sonlandırılması için daha fazla yardım yapılması ve burada yaşayanların güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.



Bölgedeki birçok yere insani yardım götürülemediğine değinen Egeland, "Korkarım ki büyük ihtiyaçların sadece bir kısmını görüyoruz. Bölgedeki geniş alanlara hala insani yardım ulaştırılamıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Söz konusu krizin çözümü için 2017 yılı için gereken 2,24 milyar doların yüzde 57'si hala ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadı.



Bölgedeki ülkeler kuraklık ve açlığın yanı sıra Boko Haram gibi terör örgütlerinin de saldırılarıyla mücadele ediyor.