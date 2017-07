8 saatliğine dünyanın en zengini oldu

New York borsasının kapanmasının ardından Amazon'un hisseleri yüzde 3,2 değer kaybetti.

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğinde net karının düştüğünü açıklamasının ardından firmanın hisselerinde sert düşüş görülürken, Amazon kurucusu Jeff Bezos, "dünyanın en zengin insanı" unvanını 8 saat koruyabildi.



Bugün New York borsasının açılmasıyla birlikte Amazon hisseleri yüzde 1,6 prim yaparken, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Bezon'un serveti de 90,2 milyar dolara ulaşmıştı.



Böylece, Microsoft'un kurucusu olan ve 90 milyar dolarlık net varlığı bulunan 61 yaşındaki Bill Gates'i geride bırakan Bezos, "dünyanın en zengin kişisi" unvanını almıştı.



Ancak, New York borsasının kapanmasının ardından Amazon'un hisseleri yüzde 3,2 değer kaybederken, Bezos'un "dünyanın en zengin kişisi" unvanı sadece 8 saat sürmüş oldu.



Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine" göre, borsanın kapanmasının ardından Bezos'un net varlığı 88,7 milyar dolara gerilerken, Gates de 89,8 milyar dolarlık net varlığıyla listede tekrar ilk sıraya oturdu.



İKİNCİ ÇEYREK NET KARI YÜZDE 77 AZALDI



Amazon'un hisselerindeki değer kaybında firmanın net karındaki sert düşüş etkili oldu.



Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki net karının, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 77 azalarak 197 milyon dolara gerilediği belirtildi. Firma, geçen yılın nisan-haziran döneminde 857 milyon dolar net kar elde etmişti.



Öte yandan, Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 25 artışla 38 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 30,4 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Amazon'un net karındaki sert düşüşün ardından, New York borsasında yapılan sınırlı işlemlerde şirket hisseleri 3,2 düşüşle 1.012 dolara kadar geriledi.



Analistler, net kardaki sert düşüş nedeniyle Amazon hisselerindeki asıl kaybın yarın yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.