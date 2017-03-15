Gaziantep merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 tutuklama

Gaziantep merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Gaziantep merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'teki kamu kurum ve kuruluşlarında görevliyken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinde bulunduğu için ihraç edilen, açığa alınan, görevden uzaklaştırılan 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.