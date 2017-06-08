8 Haziran 2017 gündeminde neler var?

8 Haziran 2017 gündem özeti şöyle;

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ile Meclis İçtüzüğü konusunda toplantı yapacak.



-Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek, gaziler ve şehit aileleri ile iftarda bir araya gelecek.



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de AGİTPA heyetini kabul edecek.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Bayrampaşa düzenlenecek Tüm Sinoplu İşadamları Yardımlaşma Derneği iftarına katılacak.



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Zincidere Komanda Tugayı İftar Programı'na iştirak edecek.



3- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.



EKONOMİ



1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OECD'nin Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ikinci günkü bölümüne katılacak, bazı Fransız iş adamları ile bir araya gelecek.



2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Halciler Birliğinin iftarına iştirak edecek.



3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de 4. Eğitimde Başarı Ödül Törenine ve iftarına katılacak.



4- TÜİK, nisan ayı sanayi üretim endeksi ile perakende satış endekslerini açıklayacak.



5- Hazine, mayıs ayı merkezi yönetim iç borç istatistiklerini açıklayacak.



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Birleşik Krallık’ta erken genel seçim yapılacak.



2- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.



3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Diyarbakır Valiliği'ne ziyaret edecek, İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman Camisi, Kültürel Peysaj Alanı, Ulu Camii, Yazma Eserler Müzesi ve Suriçi bölgesinde inceleme yapacak, Hasan Paşa Hanı, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi ile Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne ziyarette bulunacak.



- Bakan Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Diyarbakır Protokolü ve STK Temsilcileriyle İftar Programı'na katılacak.



2- Türkiye'de film çeken Pakistan'ın önde gelen yönetmenlerinden Javed Sheikh, film ekibiyle, Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood'un da katıldığı basın toplantısı düzenleyecek



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Iğdır Valiliği'ni, AK Parti İl Başkanlığı'nı, Iğdır Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek, Iğdır Kapalı Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunacak, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Malatya ve Iğdır Kardeş İl Teşkilatı tarafından şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahibi ailelerin katılımı ile Bahu Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğine katılacak.



2- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarını Slovenya'da sürdürecek.