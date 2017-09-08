8 Eylül 2017 gündeminde neler var?

8 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul edecek.



- Yıldırım, daha sonra Selçuk Meydanı'nda Selçuk İlçesinin Kurtuluşu etkinliğine, TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN Hattının Hizmete Alınma Töreni ile Torbalı Devlet Hastanesinde Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine katılacak. Torbalı Belediye Kültür Merkezinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek olan Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli Işık Gördü Törenine iştirak edecek.



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın hizmete açılışına katılacak.



EKONOMİ



1- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir'de Sabuncubeli Tüneli Işık Göründü Törenine iştirak edecek.



- TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim endeksini ve finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Tallin'de Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.



2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.



3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



SPOR



1- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.



2- Futbolda 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erecek.



3- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup müsabakaları başlayacak.