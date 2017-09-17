8 ayda 363 bin tüketici başvurdu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvuruyu kolaylaştıran düzenlemesinin ardından online başvuru bir ayda yüzde 121 arttı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 11 Ağustos'ta Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ve vatandaşların, heyete başvuru şartları önemli ölçüde kolaylaştırıldı.



Eski yönetmelikte, tüketici hakem heyetlerine, şahsen, avukat aracılığıyla, posta yoluyla veya e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile başvuru yapılırken, elektronik imzası olmayıp e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşların, 15 gün içinde ıslak imzalı başvuru formu ve ilgili evrakı teslim etmesi gerekiyordu.



Yeni düzenleme ile 15 gün içinde evrak teslim etme yükümlülüğü ortadan kaldırıldı. Tüketiciler, bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS’e başvurularını yaparak şikayete ilişkin belgelerini yükleyebilme imkanına kavuştu. Değişiklik ile birlikte e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılması yeterli oluyor.



Tüketici hakem heyetlerine ıslak imzalı evrak teslim etme şartını kaldıran düzenleme bir ayını doldurdu. Elektronik ortamda bir aylık dönem sonunda yapılan başvuru sayısı 2 bin 786'dan 6 bin 146'ya yükseldi. Böylece, online başvuru sayısı yüzde 121 artış gösterdi. Bir ayda yeni sistem ile yapılan başvuru sayısı 3 bin 360 oldu.



Bakanlık verilerine göre, tüketici hakem heyetlerine bu yılın 8 ayında 363 bin 474 başvuru yapıldı. Sektörel bazda bakıldığında en fazla başvurunun 181 bin 181 ile finansal hizmetler alanında geldiği görüldü. Bu sektörü, 118 bin 363 başvuruyla perakende ticaret izledi. Abonelik hizmetlerine ilişkin 26 bin 144, ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerine 6 bin 179, turizm hizmetlerine 2 bin 390, diğer hizmetlere yönelik de 29 bin 217 başvuru yapıldı.