8 Asker Fetö'den tutuklandı

Kırşehir merkezli 5 il ve KKTC'deki operasyonda gözaltına alınan 9 askerden 8'i tutuklandı

Kırşehir merkezli 5 il ile KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 muvazzaf askerden 8'i tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Üsteğmen A.Z. ile astsubaylar A.T, Y.E, U.D, B.A, O.K, M.K ve F.K tutuklandı, astsubay H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir merkezli 5 il ile KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında üsteğmen A.Z. ile astsubaylar A.T, Y.E. ve U.D. KKTC'de, astsubaylar B.A. ve O.K. Şırnak'ta, M.K. Ankara'da, H.K. Kayseri'de ve F.K. Edirne'de gözaltına alınmıştı.