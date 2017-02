78 yaşında 13. kursu 'hüsnü hat'a başladı

Merak edip başladığı ebru kursunun ardından farklı branşlarda 12 kurstan sertifika alan Kayserili İsmail Karaca, şu an hüsnü hat derslerine devam ediyor.

Camiye giderken merak edip kapısından girdiği kurs merkezlerinin müdavi olan 78 yaşındaki İsmail Karaca, 13. sertifikasını almak için hüsnü hat kursuna devam ediyor. Karaca, hüsnü hat kursunun unutkanlığını azalttığını söylüyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarının (KAYMEK) Hürriyet Mahallesi'ndeki şubesine devam eden Karaca, ilerlemiş yaşına rağmen enerjisi, ortaya koyduğu azimle kurs arkadaşları ve eğitmenlerin ilgisiyle karşılaşıyor.



En son hüsnü hat kursuna katılan Karaca, daha önce aldığı izcilik, arıcılık, bahçıvanlık, ağaç budama, Osmanlı Türkçesi, ebru gibi kurs sertifikalarına yenisini eklemenin heyecanını yaşıyor.



Karaca, yaptığı açıklamada, emekliliğinin ardından bir tavuk çiftliği kurduğunu ve burada çalışmaya devam ettiğini söyledi.



"HER İNSAN ZİHNİNİN VE BEDENİNİN YENİLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALI"



"Hiç boş günüm olmadı, hafta sonu, bayram, hep çalıştım" diyen Karaca, şöyle konuştu:



"Çiftlikte çalışan işçiler, bayram, hafta sonu diye giderlerdi, ben hep çalışırdım. Canlı hayvan, yemesi lazım, altından yumurtanın toplanması lazım. Oradaki işler biraz hafifleyince bir boşluk hissettim kendimde. Camiye gidip gelirken burayı gördüm. Burada ne yapıyorlar diye merak ettim, kursları anlattılar, ebru kursu ilgimi çekti. Ebru kursuna kayıt oldum, sonra Osmanlı Türkçesi kursuna, bilgisayar kursuna yazıldım. Bunları bitirdim, şimdi hüsnü hata geliyorum. Günümü değerlendirmek çok hoşuma gidiyor. Unutkanlık vardı, hüsnü hata başlayalı unutkanlığım geçti. Namaz surelerini unutuyordum, bir eşyamı nereye bıraktığımı unutuyordum, bu kursla bunlar geçti. Her insanın zihninin ve bedeninin yenilenmesi için çalışması lazım. Bazen duyuyorum, diyorlar ki 'Emekli olunca yiyeceğim, yatacağım.' Vallahi kendine zarar edersin, bir fabrika, bir makine stop ettiği zaman nasıl paslanırsa insan bedeni de stop ederse paslanır, çalışırsa yenilenir."



"AVRUPA'DA FOTOĞRAFÇILIK KURSUNA GİTTİM"



Karaca, kültür sanat kurslarının yanı sıra doğal yaşamayı sevdiği için izcilik, arıcılık, bağcılık, balıkçılık, ağaç budama, bahçıvanlık gibi kursları da tamamladığını ve sertifika aldığını dile getirdi. Avrupa'da da fotoğrafçılık kursuna gittiğini anlatan Karaca, şunları kaydetti:



"Eşim, benim bu sosyal halimden memnun. Zaten 'erkek dışarı, kadın içeri' derler. Ayağının altında dolanmadığım için memnun bile. Kurslar sayesinde çevrem genişledi, zenginleşti. Her kursta tanıdıklarım oluyor. Şu ana kadar 12 kurstan sertifikam var. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum. Ağaç aşılama kursu sayesinde ekşi kara dut aşılarım. Bu dutlar ağız yarasına iyi gelir. Bunu bilenler bize gelir bu dut için. İzcilik kursunda öğrendiklerim sayesinde bir dağda kaybolsam yolumu bulurum, beni bulmaları için ormana zarar vermeden gerekli işaretleri verebilirim. Hüsnü hatı televizyonda görmüştüm, üstatlar yazıyordu, hoşuma gitmişti. Arapça harfler 'elif be' ile başladım, ilerledim. İnsan çalışırsa hiçbir iş zor değil ama uğraşmazsan ekmek yemek bile zor, çünkü çiğnemek lazım."