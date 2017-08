78 günde 174 kişi boğuldu

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcaklardan bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde son 78 günde 63'ü çocuk 174 kişi boğuldu.

Yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere rağmen bu yaz mevsiminde de boğulma olaylarının önüne geçilemedi. Son olarak dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde serinlemek için tahliye kanalına giren 3 çocuk ile Hatay'ın Antakya ilçesinde serinlemek için Asi Nehri'ne giren Suriyeli iki çocuk boğuldu.



Yurt genelinde 1 Haziran-17 Ağustos tarihleri arasında 52 ilde yaşanan 149 boğulma vakasında 63'ü çocuk 174 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde boğulma vakası en fazla denizlerde yaşanırken, buralarda 13'ü çocuk, 5'i yabancı turist olmak üzere 60 kişi boğuldu.



Göletlerde 12'si çocuk, 1'i Suriyeli 31 kişi; derelerde 19'u çocuk, 6'sı Suriyeli 42 kişi; barajlarda 7'si çocuk, 1'i Suriyeli 20 kişi; sulama kanallarında 10'u çocuk, 2'si Afganistanlı 18 kişi; havuzlarda 1'i çocuk 2 kişi ve şelalede de 1 çocuk yaşamını yitirdi.



Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı iller ise Şanlıurfa, Antalya ve Adana oldu. Şanlıurfa'da yaşanan 12 boğulma vakasında 16 kişi, Antalya'da 12 boğulma olayında 14 kişi, Adana'da da 4 vakada 6 kişi yaşamını yitirdi.



TÜRKÇE VE ARAPÇA BROŞÜRLERLE RİP AKINTISINA KARŞI UYARI



Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle denize girenlerin artması dolayısıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla vatandaşlara uyarıda bulundu.



Polis ekipleri, 10 bin Arapça ve Türkçe broşür dağıtarak vatandaşları rip akıntısı ve boğulmalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.



Dalgıçlar da Karadeniz sahilinde sıklıkla görülen rip akıntısı, kum kayması ile dalgalı günlerde denize girilmemesi, güvenlik şamandıralarının geçilmemesi ve ikazlara uyulması konusunda telkinde bulundu.



Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara, boğulmalara karşı alınacak önlemlerin anlatıldığı uyarı broşürü dağıttı.



SULAMA KANALI YERİNE PORTATİF HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR



Adana'da yaz aylarında sulama kanallarında yaşanan boğulma olayları nedeniyle harekete geçen Seyhan Belediyesi, farklı bir uygulamayı hayata geçirdi.



Seyhan Belediyesince, kent merkezinden geçen sulama kanallarında yaz aylarında birçok çocuğun boğulması nedeniyle, farklı mahallelerdeki 25 okulun bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu.



Ücretsiz faydalanılan 10 metre eninde, 20 metre uzunluğunda ve 1,5 metre derinliğindeki havuzlarla sulama kanallarına gitmelerinin önüne geçilen çocuklara, antrenörler eşliğinde temel yüzme eğitimleri veriliyor. 6-13 yaş grubundaki çocukların faydalanabildiği havuzlarda, güvenlik görevlileri bulunduruluyor.



"YAŞAMA KULAÇ AT PROJESİ" BAŞLADI



Boğulmaların en sık yaşandığı kentlerden olan Adana'da bu tarz olayları önleyebilmek için "Yaşama Kulaç At" adlı proje de başlatıldı.



Adana Valiliğince koordine edilen Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün yürüttüğü "Yaşama Kulaç At Projesi", kentin güneyindeki 12 mahalleyi kapsıyor. Geçen ay başlatılan proje kapsamında 6-16 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.



CANKURTARANLAR KOCAELİ SAHİLLERİNDE GÖREVDE



Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 170 cankurtaran ekibiyle sahillerde boğulma vakalarına müdahale ediyor.



Cankurtaranlar, Marmara Denizi'nde Karamürsel sahilindeki Altınkemer ve Darıca Bayramoğlu ile Karadeniz'de Kandıra sahilindeki Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci halk plajlarında haftanın 7 günü hizmet veriyor.



KOSKEM ekipleri, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 182 kişinin hayatını kurtardı.



PLAJ 112'Sİ İŞ BAŞINDA



İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, yaz sezonunda vatandaş ve turist yoğunluğunun bulunduğu sahil beldeleri için ek tedbirler alarak motosikletli ekipler oluşturdu.



Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği İzmir'de Çeşme, Urla, Seferihisar, Dikili ve Menderes ilçelerinde ambulans sayısı artırılırken, plajlarda devriye gezen motosikletli sağlık ekipleri, rahatsızlananlara anında müdahale ediyor.



İzmir'de ilk kez bu yıl uygulamaya başlayan çalışma kapsamında doktor ve paramediklerden oluşan 112 Acil Sağlık ekipleri, sıcaktan etkilenen ve boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar başta olmak üzere herhangi bir şekilde rahatsızlık geçirenlere ulaşmaya çalışıyor.



Ellerindeki ilk yardım çantalarıyla sıcağa aldırış etmeden plajlarda görev yapan ekipler, sahil boyunca yürürken yaptıkları gözlemler sırasında hasta olduğunu düşündüğü ya da hastalık belirtilerini fark ettiği vatandaşlara anında müdahale ediyor.



Muayeneye hastaların tansiyonlarını ölçerek başlayan ekipler, ardından fiziki muayene yapıyor, hastaneye sevki gerektirecek bir durum yoksa sıcak hava ile ilgili uyarılarda bulunuyor.