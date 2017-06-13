76 yeni turizm tesisi yapılacak

Ekonomi Bakanlığı tarafından yılın ilk 4 ayında komple yeni otel yatırımı, turizm tesisi modernizasyonu ve öğrenci yurdundan oluşan 128 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından, yılın ilk 4 ayında 76 komple yeni otel yatırımı projesi için yatırım teşviki verildi.



Ekonomi Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, 2017 yılının ocak-nisan döneminde toplam 128 projeye yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine karar verildi. Sabit yatırım toplamı 2 milyar liranın üzerinde olan söz konusu projeler tamamlandığında, yaklaşık 4 bin 600 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.



Teşvik belgesi düzenlenen projelerin 76'si komple yeni otel yatırımı, kalanı da otel, turizm tesisi modernizasyonu ve öğrenci yurdu yatırımlarından oluştu. Komple yeni otel projeleri için planlanan sabit yatırım, 2 milyar lirayı aştı.



Aylık bazda incelendiğinde bu yılın ocak ayında 32 proje için yaklaşık 440 milyon liralık, şubat ayında 21 proje için yaklaşık 666 milyon liralık, mart ayında 39 proje için yaklaşık 564 milyon liralık, nisan ayında 36 proje için 375 milyon liralık yatırıma teşvik belgesi düzenlendi.



OTEL YATIRIMLARINDA EN FAZLA TEŞVİKLİ PROJE ANTALYA'DA



Ocak-Nisan 2017 döneminde, yatırım teşvik belgesi düzenlenen 76 komple yeni yatırımı, 5 yıldızlı otel, 4 yıldızlı otel, 3 yıldızlı otel, 2 yıldızlı otel, butik otel, apart, termal otel, tatil köyü ve özel konaklama tesisleri oluşturdu.



Komple yeni otel yatırımında proje sayısı bakımından en fazla teşvik belgesi düzenlenen il Antalya oldu. Ocak-nisan döneminde Antalya'da 9, İstanbul'da 7, Muğla, Bursa ve İzmir'de 5'er komple yeni otel yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi.



Gözde turizm merkezi Antalya'nın, yeni otel yatırımlarının yanı sıra modernizasyon yatırımlarının da teşvik alması dikkati çekti.



Söz konusu yatırım projelerine, başvuruya göre, "KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, yatırım yeri tahsisi" gibi teşvikler verilecek.