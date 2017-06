"731 askerimiz hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi olan yok"

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi tanısıyla 731 askerin hastanelere sevk edildiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeği sonrası bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere müracaatı sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulduğunu, çeşitli hastanelerde ilk belirlemelere göre 731 askere tıbbi müdahalenin yapıldığını bildirdi.



Gıda zehirlenmesi konusunda 24 Mayıs'ta yaşanan olayın dün tekrar etmesi nedeniyle ikinci soruşturmanın açıldığını kaydeden Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Tedavi sonucu, şu an itibariyle hayati tehlike riski olan askerimiz yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca meydana gelen mükerrer olay üzerine ikinci bir soruşturma başlatılmış, mağduriyete uğrayan askerlerimizden kan ve idrar örnekleri, akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve gıdalardan, kullanılan su ve diğer bütün malzemelerden numune alınmış, bilirkişi incelemesine gönderilmiştir.



Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğümüzde özel bir büro oluşturulmuştur. Çalışmalar titiz bir şekilde devam etmektedir. İlk etapta kışlaya yemek veren yüklenici firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak tesbit edilen 19 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış, bu sayı an itibariyle 21'e ulaşmıştır."



Konuyla ilgili detaylı bir çalışma yapıldığını, her türlü emarenin araştırıldığını bildiren Şimşek, kamuoyunun provokasyona meydan verecek yaklaşımlardan uzak durması gerektiğini de bildirdi.