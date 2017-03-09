7,25 milyar dolar kar açıkladı

Enerji devi Royal Dutch Shell, Kanada'daki petrol hisselerinin alım ve satımından 7,25 milyar dolar net kar elde ettiğini duyurdu.

Shell'den yapılan açıklamada, şirketin Kanada'da iki farklı anlaşma imzaladığı bildirildi.



İlk anlaşma kapsamında, şirketin, Kanada'daki Peace River Complex ve Athabasca petrol projelerinde bulunan hisselerinin tümünü ve ülkenin Alberta eyaletindeki bazı petrol yataklarındaki kira sözleşmelerini sattığı belirtildi.



Shell, söz konusu hisselerin tümünün Kanada Doğal Kaynaklar Limited adlı şirkete 8,5 milyar dolar karşılığında satıldığını açıkladı.



İkinci anlaşma kapsamında ise, Shell ve Kanada Doğal Kaynaklar Limited'in, Kanada'daki Marathon Oil Canada Corporation adlı firmayı birlikte satın aldığı duyuruldu.



Söz konusu satın alma kapsamında, Shell'in 1,25 milyar dolar ödeyeceği bildirildi.



Böylece, Shell, Kanada'daki petrol hisselerinden 7,25 milyar dolar kar elde ettiğini belirtti.



İngiliz-Hollandalı petrol devi, pazartesi günü yaptığı bir başka açıklamada da, ABD'de bulunan Motiva rafinerisindeki hisselerini, rafinerinin diğer ortağı olan Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya 2,2 milyar dolara satmak için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.



Geçen yılın sonunda 3,2 milyar dolar toplam borcu olan Motiva rafinerisinde Shell'in 1,5 milyar dolarlık borcu bulunuyor. Anlaşma kapsamında, Shell'in söz konusu borcunun Aramco'ya geçeceği belirtiliyor.