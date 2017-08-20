72 yıl sonra Pasifik'te bulundu

Japon denizaltısınca 2. Dünya Savaşı'nda vurulan geminin enkazına okyanusun 5,5 kilometre derinliğinde ulaşıldı.

ABD medyasında yer alan habere göre, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon denizaltısı tarafından vurulan Amerikan savaş gemisinin enkazına 72 yıl sonra okyanusun 5,5 kilometre derinliğinde ulaşıldı.



USS Indianapolis savaş gemisi, Hiroşima'ya atılan atom bombasının parçalarını teslim edip gizli görevden dönerken 30 Temmuz 1945'te Japon denizaltısı tarafından Filipin Denizi'ndeki Guam ve Leyte arasında vurulmuştu. Gemi, 12 dakika içinde batmıştı.



Bin 196 mürettebatın bulunduğu ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisinden 316 kişi kurtarılmıştı.