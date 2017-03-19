"72 bin fındık üreticisi ürününü sigortaladı"

Türkiye genelinde 72 bin fındık üreticisi 400 bin dekar alanı sigortalatarak bahçelerini olası dona karşı teminat altına aldı.

Türkiye genelinde yaklaşık 72 bin fındık üreticisinin, zirai don riskine karşı Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalattığı bildirildi.



Türkiye'nin yeşil altını olarak bilinen fındığın, 2014 yılı Mart ayında yaşanan zirai don nedeniyle zarar görmesinin ardından üreticiler, tekrar sıkıntı yaşamamak için ürününü sigortalatma yoluna gitti.



Bu yıl son poliçe kabul tarihi olan 10 Mart'a kadar TARSİM bölge müdürlüklerine başvuran yaklaşık 72 bin üretici, bahçelerini sigortalatarak olası dona karşı teminat altına aldı.



TARSİM yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yaklaşık 72 bin fındık üreticisine poliçe kesildiğini belirterek, en çok başvurunun Ordu ve Giresun'daki üreticiler tarafından yapıldığını, bu illeri Samsun ve Trabzon'un izlediğini ifade etti.



Yetkililer, toplamda 400 bin dekar alanın ise poliçe karşılığında teminat alındığını kaydetti.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan da fındık üreticilerinin geçmiş yıllara oranla daha duyarlı olduğunu belirterek, "Değişen iklim şartları ve şiddeti artan doğal riskler nedeniyle fındık üreticisinin tarım sigortasına ilgisi devam etmektedir. Fındık üreticilerinin bu yönde bilinçlenmesi bizleri mutlu etmektedir."dedi.



Doğal afetler sonucu ürünü zarar gören fındık üreticilerinin sigorta sayesinde zararını en aza indirdiğine işaret eden Soydan, "Geçtiğimiz yıllarda başta Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon olmak üzere Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olan don, dolu, fırtına, heyelan olayları sonucunda fındık ciddi boyutlarda zarar gördü. Tarımsal üretimlerinin kesintiye uğramaması ve gelir kayıpları yaşanmaması amacıyla giderek bilinçlenen fındık üreticileri ise son yıllarda tarım sigortasına koşuyor. Bu da sevindirici bir durumdur." diye konuştu.



Soydan, TARSİM'e olan güvenin arttığını, üreticilerin ise uyarıları dikkate alarak hareket ettiğini sözlerine ekledi.