71 yıllık çift 4 dakika arayla öldü

İngiltere'de 71 yıllık evli çift 4 dakika arayla hayata gözlerini yumdu.

Yerel Leicester Mercury adlı gazetenin haberine göre, çiftin torunu Stephanie Welch, Leicester kentindeki bir bakımevinde kalan 93 yaşındaki dedesi Wilf Russell'ın çarşamba günü saat 6.50'de hayatını kaybettiğini açıkladı.



Welch, bu sırada dedesinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki bir hastanede tedavi gören 91 yaşındaki büyükannesi Vera Russell'ın yanında olduğunu belirtti. Welch, büyükannesinin kendisine dedesinin nerede olduğunu sorduktan sonra "İyi bir çiftiz değil mi?" dediğini anlattı.



Welch, dedesinin vefatını söyleyemediği büyükannesinin de saat 6.54'de hayata veda ettiğini dile getirdi.



Dedesine geçen yıl bunama teşhisi konulduğunu, bu nedenle birkaç ay önce bakımevine yerleştirildiğini ifade eden Welch, büyükannesinin sağlık durumunun da eşinin kendisini tanımamaya başlamasıyla kötüye gittiğini aktardı.



Welch, Russell çiftinin 20'li yaşlarının başında tanışıp nişanlandığını söyledi.



Çiftin iki oğlu, 5 torunu, 7 torununun çocuğu ve 2 torununun torunu var.



Wilf Russell'ın İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa ve Kuzey Afrika'da görev yaptığı öğrenildi.