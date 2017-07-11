71 Srebrenitsa kurbanı daha toprağa verildi

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında katledilenlerden 71 kurbanın cenazesi, kılınan namazın ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katıldığı törende, bölge ülkelerinden siyasiler, din adamları, diplomatlar, uluslararası kurumların temsilcileri ve binlerce vatandaş yer aldı.



Heyetler, eski akümülatör fabrikasında yapılan anma töreninin ardından cenaze namazının kılınacağı Potoçari Anıt Mezarlığı’na gelerek soykırım anıtına çiçek bıraktı. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da anıta çiçek bıraktı.



Cenaze namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazoviç, soykırım kurbanları için dua etti.



Duaların ardından tek tek isimleri okunan 71 kurbanın cenazeleri, yakınları ve vatandaşlar tarafından gömülecekleri mezarlara taşınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen kurbanların sayısı, bugünkü cenaze törenin ardından 6 bin 575'e yükseldi.



SREBRENİTSA'DA NE OLDU?



Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.



Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.



Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.