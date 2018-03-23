70 Yıllık Yasak Resmen Bitti!

Hindistan Hava Yollarına ait Air India'nın Boeing 787 uçağı, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak İsrail'in başkent Tel Aviv'e inen ilk uçak oldu.

Suudi Arabistan hava sahası üzerinden İsrail'e yapılan ilk ticari uçuş başarıyla tamamlandı ve uçak başkent Tel Aviv'e indi. Bu adım, Körfez ülkesi ve İsrail arasında yumuşayan ilişkilerin son işareti olarak yorumlanıyor.

Hindistan'ın Air India firmasına ait olan ve Yeni Delhi'den havalanarak önce Umman, ardından da Suudi Arabistan hava sahasından geçen uçak Ben Gurion Havalimanı'na teker koydu.

İsrail ile doğrudan ilişkisi olmayan Boeing787 tipi uçak, ülkenin 1948 yılında kurulmasının ardından Suudi Arabistan hava sahasından geçerek İsrail'e yapılan ilk sefer olma özelliğinde.

Söz konusu ihtimal ilk olarak geçen ay gündeme gelmiş ancak 3 ülke yetkilileri de başlangıçta haberleri yalanlamıştı ancak Air Inidia yetkilileri, 7 Mart tarihinde yptıkları açıklamada Suudi yetkililerden onay alındığını açıklamıştı. Krallık bünyesindeki sivil havacılık otoriteleri yorum yapmamıştı.

PAZARLAMA DEVRİMİ

İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ise yapılan uçuşu bir 'pazarlama devrimi' olarak niteledi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Levin, Singapur Havayolları ve ismini vermediği Filipinler'e ait bir başka taşıyıcının da Suudi Arabistan hava sahası üzerinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e sefer planladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın hava sahasının kullanımıyla Hindistan ve İsrail arasındaki hava yolu taşımacılığı 2 saate düşmüş oldu ancak tüm İsraillilerin durumdan memnun olduğu da söylenemez. İsrail'in ulusal taşıyıcısı El Al, doğrudan Mumbai kentine uçuyor ancak hava sahasını kullanamadığı için uçuş 8 saat sürüyor.

İSRAİLLİ TAŞIYICI RAHATSIZ

El Al, geçtiğimiz günlerde IATA'ya yazdığı yazıyla Air India'nın Tel Aviv'e yapacağı direkt uçuşlar üzerinden Suudi Arabistan'ın 'eşit olmayan oyun sahası' yarattığını iddia ediyor. El Al bu adımın, uluslararası anlaşmalarla düzenlenmiş mütekabiliyet ve eşitlik ilkesini açıkça çiğnediğini belirtiyor.

Tel Aviv'in Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü analisti Yoel Guzansky ise bu adımın 'küçük ancak çok ilginç bir açılım' olduğuna dikkat çekiyor. Guzansky, artık iki ülkenin birbirlerini düşman olarak görmediği kanısında.

Kaynak: Ajanslar