70 gün sonra Dolmabahçe'de

Beşiktaş, 70 gün sonra Dolmabahçe'de lig maçına çıktı.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2017-2018'e taraftarından yoksun bir başlangıç yaptı.



Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk haftasında Antalyaspor'u Vodafone Park'ta konuk ederken, cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun kaldı. Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı.



Beşiktaşlı taraftarlar, stat çevresinde takımları lehine tezahüratta bulundu.



Süleyman Seba mesajları



Beşiktaş Kulübü yönetimi, ölümünün 3. yıl dönümünde onursal başkan Süleyman Seba'yı unutmadı.



Vodafone Park'taki tribünlerde Süleyman Seba'ya ait görseller konulurken, efsane başkanın "Beşiktaş'ı üzmeyin" mesajı da yer aldı.



Siyah-beyazlı oyuncular da maç öncesi üzerinde Süleyman Seba fotoğrafının bulunduğu ve "Kalbimizdesin" yazan tişörtle ısındı.



Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye hakemler ve iki takım oyuncuları, "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz iyikivarsınEren" pankartıyla çıktı.



Antalyasporlu taraftarlar yerini aldı



Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olan Antalyaspor ise taraftar desteği avantajına sahip oldu.



Siyah-beyazlıların olmadığı karşılaşmada 200 kadar Antalyasporlu taraftar, kendilerine ayrılan bölümden maçı takip etti.



Yeni statta ilk seyircisiz maç



Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk kez seyircisiz bir maça çıktı.



Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'taki resmi maçlarda Antalyaspor karşılaşmasına kadar seyircisiz kalmamıştı.



Talisca ilk 11'de



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Turkcell Süper Kupa maçına göre ligin ilk maçında kadroda 2 değişiklik yaptı.



Lisansı çıkmadığı için Süper Kupa mücadelesinde yer alamayan Anderson Talisca, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalyaspor karşısında ilk 11'de görev aldı. Talisca, Atiker Konyaspor mücadelesinde oynayan Tolgay Arslan'ın yerine orta sahada hücuma destek vermeye çalıştı. Tolgay Arslan ise Antalyaspor mücadelesine yedekler arasında başladı.



Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Adriano Correia, ilk hafta maçında kadroda yer almazken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Caner Erkin şans buldu.



Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Andreas Beck, Pepe, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Cenk Tosun ilk 11'de sahaya çıktı.



Pepe ilk kez Vodafone Park'ta



Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Real Madrid'den kadroya dahil ettiği Pepe, Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.



Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçını Atiker Konyaspor karşısında giyen tecrübeli futbolcu, savunmanın göbeğinde görev aldı.



Negredo, Lens ve Orkan Çınar yedek



Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar ise yedekler arasında bulundu.



Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal ve Sedat Şahintürk ilerleyen dakikalarda şans bulmak için yedek soyundu.



Garry Medel yok



Siyah-beyazlı ekibin İnter'den transfer ettiği Gary Medel ise kadroda yer alamadı.



Lisansı henüz çıkmayan Şilili futbolcu bu nedenli ligin ilk haftasında forma şansı bulamadı. Medel, karşılaşmayı tribünden takip etti.



70 gün sonra Dolmabahçe'de



Beşiktaş, 70 gün sonra Dolmabahçe'de lig maçına çıktı.



Geçen sezonun son haftasında Osmanlıspor'u 3 Haziran'da Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlı takım, uzun bir aradan sonra sahasında lig mücadelesi yaptı.



Marcelo'dan destek mesajı



Siyah-beyazlı takımda geçen sezon forma giyen Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşlarına başarı mesajı gönderdi.



Marcelo, Beşiktaş soyunma odasındaki formaların fotoğrafını kullanarak yeni sezon için siyah-beyazlı oyunculara şans diledi.



Mücadeleyi ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi.











